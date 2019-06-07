Специалисты из России востребованы в других странах, необходимо создавать условия, чтобы они оставались в стране, заявил президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Надо признать, что человеческий капитал остается одной из статей экспорта, он востребован, его приветствуют в мире. Поэтому надо делать так, чтобы люди хотели оставаться, хотели возвращаться. Это вопрос создания условий», — сказал он.

По словам Шаронова, в стране не востребованы квалифицированные специалисты.

«Мы по-прежнему живем в рентной экономике, которой не нужен высококвалифицированный персонал, там нужны охранники, чтобы охранять источники этой ренты», — указал он.