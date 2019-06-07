Бизнес в России очень прибылен, считает основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом он рассказал, выступая на деловом завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ-2019.

«Вообще-то, российский бизнес очень прибыльный, банковский в том числе, я не понимаю, откуда этот пессимизм. Если бы было больше частного бизнеса, поменьше госкомпаний — было бы все хорошо», — сказал он.

«Россия — очень прибыльное место для ведения бизнеса, нет другой такой страны, где такая низкая конкуренция», — подчеркнул он.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов высказывался о нигилизме представителей бизнеса. «Постоянно какой-то нигилизм в умах, у нас постоянно все плохо. У бизнеса прибыль растет, прет на глазах, но все плохо», — говорил он.