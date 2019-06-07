Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков назвал дело против топ-менеджеров Baring Vostok «позором» России. По его словам, основатель инвестфонда Майкл Калви стал фигурантом уголовного дела о хищении из банка «Восточный» по надуманным основаниям. Об этом Тиньков заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ-2019.

«Дело Калви — очень прискорбное дело. Стыдно мне лично как россиянину за это дело, это позор вообще-то, что происходит. Потому что на моей практике это впервые, впервые реальный бизнесмен, предприниматель, честный (до этого там все время были какие-то вопросы с приватизацией и так далее), с идеальной репутацией, который инвестировал в эту страну триллионы рублей, нашу страну продвигал, рекламировал на всех форумах, получал за это от своих друзей-американцев, сейчас находится под стражей. Это провокация просто какая-то», — сказал Тиньков.

Бизнесмен выразил надежду, что дело Калви скоро разрешится.

Кудрин высказал недоумение по поводу преследования Калви По его словам, это дело является «шоком для экономики».

Ранее пресс-служба Baring Vostok сообщила, что бизнесмен надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он был зарегистрирован как участник. Сейчас Калви находится под домашним арестом. В преддверии форума адвокаты предпринимателя обратились к следователю с просьбой отпустить подзащитного на ПМЭФ. Ответ правоохранителей еще не известен, в первый день мероприятия Майкл Калви так и не появился на площадке ПМЭФ.