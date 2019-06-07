Бедность работающих особенно высока среди тех, кто работает на предпринимателей, сказала вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова, выступая на деловом завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ-2019.

«Бедность работающих по найму составляет 7,4%, а бедность работающих у физлиц и предпринимателей — 19,4%. Это ответ на вопрос о качестве определенной части бизнеса», — сказала она.

Также она обратила внимание на то, что расходы превышают доходы населения на 13,3 трлн рублей.

«Расходы за 2017 год превышают доходы у населения на 13,3 триллиона рублей, это 14,5% ВВП. Значит, мы эти расходы осуществляем, значит, они в экономике есть. А на какие направления экономики они работают — надо сильно подумать», — отметила Голикова.