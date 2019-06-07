Противостояние США и Китая будет происходит длительное время, и задача России в этой ситуации — максимально использовать появляющиеся в связи с этим возможности, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе ПМЭФ-2019.

«Та картина, которая складывается мире, — это формирование нескольких национальных платформ развития, которые вошли в жесткую схватку на десятилетия. Эта схватка будет происходить с переменным успехом, это своеобразная столетняя война. Китай, который вырос на атлантической платформе развития, пользовался всеми институтами развития, пользовался себе на благо. Де-факто мы имеем две крупные национальные платформы развития», — сказал Орешкин

По его словам, задача России — в максимальном использовании появляющихся возможностей.

«Где в этом мире место России? Учитывая более скромное население и размер страны по сравнению с Китаем и США, создать что-то изолированное невозможно. Задача в максимальном использовании всех возможностей, которые появляются», — отметил министр.