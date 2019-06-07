В мае 2019 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 75,7 млрд рублей

Сбербанк получил по итогам января — мая текущего года чистую прибыль в размере 369,1 млрд рублей, что на 12,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в релизе банка.

Чистый процентный доход вырос по сравнению с пятью месяцами прошлого года на 0,6% (до 514 млрд рублей) за счет увеличения кредитного портфеля при одновременном росте стоимости платных средств.

Чистый комиссионный доход увеличился на 8,5% (до 178,1 млрд рублей) преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций.

Расходы на совокупные резервы составили с начала года 29,8 млрд рублей, в том числе за май — 15,5 млрд. На 1 июня объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза.

Отдельно в мае банк получил чистую прибыль в размере 75,7 млрд рублей (плюс 13,6% относительно мая прошлого года).

Активы по итогам мая остались на уровне 27,5 трлн рублей.

За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 713 млрд рублей, в общей сложности за пять месяцев — 4 трлн. Кредитный портфель сократился за месяц на 0,5% (до 12,86 трлн рублей).

Частным клиентам в мае выдано кредитов на 240 млрд рублей, с начала года — более чем на 1,2 трлн. Портфель розничных кредитов в мае увеличился на 1,3% и составил 6,6 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности в мае вырос на 24,9 млрд рублей в существенной степени за счет процесса урегулирования проблемной задолженности крупного клиента из нефтеперерабатывающей отрасли. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,26% (в среднем по рынку на 1 мая — 8,9%).

Объем средств физических лиц в мае сократился на 0,7% (до 13,1 трлн рублей). «На данную динамику повлияло зачисление зарплат и пенсий за апрель в конце апреля из-за длительных майских праздников, тогда как обычно эти зачисления проводятся в начале следующего месяца», — поясняют в «Сбере». Объем средств юридических лиц вырос на 0,8% (до 7,1 трлн рублей). Совокупный объем средств клиентов по итогам мая сохранился на уровне 20,2 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в мае существенно не изменились (3,479 трлн рублей на 1 июня). Общий капитал увеличился за месяц на 1,08% (до 4,392 трлн рублей) за счет прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 130 млрд рублей в основном под влиянием розничных кредитов.



«В мае мы увеличили розничный кредитный портфель по всем ключевым продуктам. В результате объем кредитов физическим лицам превысил 6,5 триллиона рублей, достигнув 34% в кредитном портфеле Сбербанка. В целом финансовые результаты показывают устойчивую динамику, несмотря на сезонное снижение деловой активности, связанное с майскими праздниками», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.