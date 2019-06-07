Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал законным возбуждение уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела», — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в настоящее время в рамках уголовного дела проводится новая экспертиза. «На сегодняшний день дело расследуется законно. Никаких у нас сомнений в этой части нет», — добавил Чайка.

В свою очередь уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что необходимо «четкое мнение прокуратуры о том, чтобы по этому делу и по другим больше использовалась форма залога».

«Мы боролись за то, чтобы Калви была изменена мера пресечения, и она была изменена. Но мы боролись за залог. К сожалению, она была изменена на содержание под арестом дома. То, что его партнеры по бизнесу находятся под стражей, является, по нашему мнению, точно необоснованным, потому что они никак не могут повлиять на дело, они не являются главными фигурантами», — сказал Титов.