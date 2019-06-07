Закон об уравнивании НДФЛ для россиян и нерезидентов может быть принят осенью и вступить в силу с начала 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2019.

«Надо с начала следующего года, я думаю. Хорошая мера», — сказал он, отвечая на вопрос, когда положения могут вступить в силу.

Ранее Силуанов сообщал, что правительство РФ рассматривает вопрос о снижении ставки подоходного налога для иностранцев в РФ до уровня, установленного для россиян, до 13% с действующих 30%.

«В осеннюю сессию», — отметил Силуанов, отвечая на вопрос, когда проект поправок будет внесен в Госдуму и принят.