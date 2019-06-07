Запсибкомбанк снизил ставки по кредитам для корпоративных клиентов.

По вновь выданным кредитам ставки снижены на 1 процентный пункт. В банке широкая линейка кредитных продуктов для различных целей финансирования. Клиентам предлагается оформить кредит на пополнение оборотных средств; на приобретение основных средств, на приобретение недвижимости (бизнес-ипотека от 10,5% годовых), на приобретение транспорта (автокредит для бизнеса от 11% годовых), на приобретение оборудования (13,5% годовых), для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта и на рефинансирование кредитов в других банках.

Комиссия за выдачу кредита установлена в размере 1%, минимум 30 тыс. рублей. Срок кредита — до десяти лет в зависимости от выбранной программы.

В качестве обеспечения по кредиту банк принимает любое ликвидное имущество, как приобретаемое, так и имеющееся в собственности заемщика: недвижимость, оборудование, спецтехнику и др.

«Кредиты выдаются в форме овердрафта, кредитной линии или единовременным зачислением на расчетный счет. Преимуществом для клиентов является возможность согласования индивидуального графика погашения. Также в банке отсутствуют комиссии при досрочном погашении всей суммы задолженности», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.