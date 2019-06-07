ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 8 июня.

Курс доллара понизился на 19,45 копейки, составив 65,0395 рубля (65,234 рубля на 7 июня). Курс евро снизился на 1,03 копейки, до 73,2605 рубля (73,2708 рубля на 7 июня).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль рос в цене по отношению к доллару и евро. На 12:17 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1 копейку и составил около 65,07 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 73,33 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,96—65,15 рубля за доллар и 73,19—73,37 рубля за евро.