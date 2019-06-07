В России есть сложности с запуском стартапов, заявил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков на ПМЭФ-2019.

«Фундаментальная проблема в том, что наш бизнес — это бизнес на прибыли. Поэтому стартапы невозможны: если ты не начал зарабатывать за три года, то out of business», — пояснил он.

По его словам, в России нет капитала, который мог бы быть инвестирован в стартапы.

«У нас много талантливых людей, много идей, но нет капитала, нет фондового рынка, нет венчурного финансирования», — указал он.