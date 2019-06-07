Объем подписанных меморандумов на выпуск ипотечных облигаций превысил 1 трлн рублей, говорится в пресс-релизе «ДОМ.РФ».

Этому способствовало соглашение между «ДОМ.РФ» и Газпромбанком о выпуске обеспеченных ипотекой облигаций, которое было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны планируют в 2020—2021 годах выпустить таких ценных бумаг на 350 млрд рублей.

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг, привлечение туда новых инвесторов способно в перспективе обеспечить снижение ставок по ипотеке на 1—1,5 процентного пункта, сообщает замгендиректора «ДОМ.РФ» Артем Федорко.

«Сейчас «ДОМ.РФ» совместно с Минфином России, Минстроем России, Банком России разрабатывает дорожную карту, которая предусматривает меры по развитию и повышению ликвидности рынка ипотечных ценных бумаг. Планируем внести ее на рассмотрение в правительство РФ до конца полугодия», — прокомментировал Федорко.

«Рассчитываем, что соглашение даст дополнительный импульс развитию рынка ипотечных ценных бумаг, способствуя стандартизации продукта и оптимизации его стоимости для клиентов Газпромбанка, что, в свою очередь, окажет содействие реализации задачи по росту доступности ипотеки для граждан, поставленной президентом России», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Игорь Русанов.

С 2016 года состоялось 12 сделок по выпуску однотраншевых облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом более 320 млрд рублей. Подписаны меморандумы со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком на сумму 1,15 трлн рублей.