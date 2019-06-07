Ставка налога на профессиональный доход для самозанятых меняться не будет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью НТВ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы что, когда-то непредсказуемо увеличивали налоги? Мы сказали, что десять лет вообще ничего не будем трогать. По самозанятым ставка — 4% и 6%, если работаешь с бизнесом, она не будет меняться», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что в четырех пилотных регионах в качестве самозанятых зарегистрировались более 100 тыс. человек. По его словам, Минфин готов со следующего года дать право субъектам РФ самостоятельно вводить на своей территории этот налоговый режим.

«Есть небольшие корректировки, мы договорились подправить законодательство», — сказал глава Минфина.

По словам министра, налог в целом себя оправдал. «Люди выходят из тени и становятся самозанятыми. Это очень привлекательный режим для людей», — отметил Силуанов.