Рост ВВП РФ в 2020 году составит 1—2%, текущих мер правительства недостаточно для выхода на более высокие темпы роста, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Комплекса мер, которые правительство принимает как внутри нацпроектов, так и вне нацпроектов, недостаточно, чтобы переломить ситуацию и выйти на другой уровень темпов роста. Я говорю, что средний темп роста где-то равен потенциалу у нас примерно 2%. То есть между 1,5% и 2% наш средний темп роста. Он явно в следующем году должен быть все-таки повыше, в 2020-м я имею в виду, но в общем он будет где-то не выше 2%, но может быть не намного выше 1%. Этого недостаточно для успешной реализации нацпроектов», — пояснил Кудрин.

Ранее Кудрин говорил о том, что потенциал роста экономики России в ближайшие годы составляет около 2% или ниже. В 2019 году глава Счетной палаты ожидает рост меньше, чем на 1%, а не на 1,3%, о которых говорил Минэкономразвития. По мнению Кудрина, пока Россия не может достичь планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового.