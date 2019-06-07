Американские власти используют доллар как инструмент давления на другие страны, что подрывает баланс финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2019.

«Доллар, который стал мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. Это, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, они сами подрывают преимущества, созданные во время Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает», — сказал глава государства.

«Очевидно, что глубокие перемены (в мировой экономике. — Прим. ред.) требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара», — подчеркнул он.