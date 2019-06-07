Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Саратов» на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, приемлемыми показателями рентабельности и ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

«Эксперт РА» напоминает, что «Саратов» — небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании юридических лиц. Банк представлен головным офисом и операционной кассой вне кассового узла в Саратове.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса. Деятельность банка сосредоточена на территории домашнего региона. При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне.

Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств, что обусловливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Вместе с тем агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 1 млрд рублей для банков с универсальной лицензией в сочетании с преобладанием в структуре капитала субординированных кредитов. Деятельность банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности бизнеса и высоким уровнем операционной эффективности.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности.