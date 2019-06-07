Американская администрация приняла решение отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня. Об этом сообщается в уведомлении, которое было обнародовано в пятницу аппаратом представителя США на торговых переговорах.

Как уточняется, уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США — в понедельник, 10 июня.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов.