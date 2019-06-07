Рубль в мае ослаб к доллару по реальному курсу на 0,5%, к евро — на 0,2%

Рубль в мае ослаб к доллару и евро по реальному курсу, а к общей корзине валют ключевых стран, с которыми торгует Россия, немного укрепился, свидетельствуют оценки, представленные в сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — мае 2019 года» .

Рубль ослаб к доллару по номинальному курсу на 0,3% в мае по сравнению с апрелем текущего года, а к евро — укрепился на 0,1%. Средний номинальный курс доллара за май составил 64,82 рубля (против 64,62 рубля в апреле), средний номинальный курс евро — 72,51 рубля (в апреле составлял 72,61 рубля).

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился по номинальному курсу на 3,8% к доллару и на 5,7% к евро.

По реальному курсу рубль ослаб к доллару в мае на 0,5% по сравнению с апрелем, а к евро — на 0,2%; по сравнению с декабрем-2018 зафиксировано укрепление нацвалюты на 3,9% и 6,2% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в мае на 0,5% по сравнению с апрелем и на 5,1% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс — на 0,3% и 5,4% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.



В январе — мае 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: к доллару — на 10,6% по номинальному курсу и на 7,6% по реальному, к евро — на 3,5% по номинальному и на 0,2% по реальному, к корзине валют — на 3,3% и 1,6% соответственно.

