Зарубежные партнеры настроены позитивно, и изолированности или оторванности России не ощущается. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Европейские и американские партнеры очень позитивно настроены, они хотят работать с Россией. Препятствий не существует. Бизнес — он действительно универсален, если хотите, он космополитичен. И он вне политики должен быть, и это демонстрируют наши партнеры. Я бы не сказал, что есть ощущение нашей изолированности и оторванности», — сказал он.

Костин подчеркнул, что конкуренция должна быть основана на правилах. «Когда по правилам — и нет обид. Президент привел два примера — это «Северный поток — 2» и Huawei, когда абсолютно играют не по правилам, используя силовые моменты, административные. Это недопустимо, это вообще ломает всю ткань сложившихся мировых взаимоотношений в этой области», — заявил глава ВТБ.