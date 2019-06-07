У России и Белоруссии нет планов и цели объединиться в одно государство, заявил российский президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.



«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей. У нас есть план строительства Союзного государства, я убежден, что наши люди в этом заинтересованы», — сказал российский президент.

Путин отметил, что многое из договора о Союзном государстве с Белоруссией до сих пор не исполнено. «И мы обсуждали с Александром Григорьевичем (Лукашенко. — Прим. ред.), можем ли мы в новых условиях что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас становится актуальным. Вокруг этого и шла вся дискуссия»,— добавил он.

Белорусско-российская интеграция активно обсуждается с прошлого года на фоне проводимого Россией налогового маневра и желания Минска получить компенсацию за свои потери. В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что объединение России и Белоруссии позволит Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года в качестве главы Союзного государства. В Кремле тогда отмечали, что утверждения агентства «неверны».

