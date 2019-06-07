За I квартал 2019 года было заключено 43,5 млн договоров страхования, что на 6,8% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года, следует из опубликованной на сайте Банка России статистики .

При этом количество заключенных договоров увеличилось во всех ключевых сегментах рынка. Доля розничного страхования остается доминирующей — 89,3% договоров было заключено с физическими лицами.

Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам I квартала 2019 года увеличились на 27,6%, составив 139,2 млрд рублей. В страховании жизни страховые выплаты возросли на 165,6% (19,7 млрд рублей), что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов.

Общий объем страховых взносов, собранных страховщиками в I квартале, составил 378,6 млрд рублей, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Поддержку рынку оказало страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС. Темпы прироста страхования от несчастных случаев и болезней достигли 34,1%, объем взносов составил 42,4 млрд рублей. На динамику сегмента позитивно повлиял высокий спрос на кредиты. Совокупные премии по ДМС увеличились на 7,4%, до 77,9 млрд рублей.

Без учета страхования жизни объем страховых взносов по итогам I квартала 2019 года увеличился на 2,9% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года. Но в связи с сокращением премий по страхованию жизни темпы прироста премий замедлились. Взносы по страхованию жизни составили 85,2 млрд рублей, что на 7,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя объясняется сокращением взносов в основном сегменте — страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

По итогам I квартала 2019 года взносы по ОСАГО составили 45,1 млрд рублей, по страхованию средств наземного транспорта — 36,0 млрд. Оба показателя сократились на 2,0% после роста в последнем квартале 2018 года.