Рейтинг городов в соответствии с индексом комфортной среды планируется представить в октябре 2019 года, сообщил в пятницу зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В октябре мы должны <…> замерить рейтинг индекса качества каждого города и сделать его публичным. И мы сразу увидим по 36 показателям, на каком месте находится тот или иной город, увидим, какую ту или иную позицию нужно подтянуть. Сюда нужно сбить все проекты — это и расселение аварийного жилфонда, и доступность социальной инфраструктуры, и городской транспорт, и экология, здесь будет иметь значение все», — сказал Мутко на сессии «Инвестиции в развитие городской среды».

36 индикаторов индекса, который разрабатывается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», характеризуют шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким образом, индекс позволит комплексно оценить состояние городской среды.

Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов — «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Проект рассчитан на 2019—2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.