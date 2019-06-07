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• Самые важные и интересные заявления пятницы были сделаны в Санкт-Петербурге, где продолжает работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По словам президента РФ Владимира Путина, роль доллара в качестве мировой резервной валюты требует переосмысления. Глава государства также заявил о задаче «закрепиться на среднеевропейском уровне» по показателям качества жизни. Кроме того, Путин впервые прокомментировал дело в отношении Майкла Калви. Он сообщил, что будет пристально следить за развитием дела, и порекомендовал генпрокурору Юрию Чайке сделать то же самое.

• Проведение институциональных реформ может привести к повторению перестройки 80-х годов, сказал на ПМЭФ глава РСПП Александр Шохин. «Те, кто постарше, помнят, как в начале 80-х годов объявили, что необходимо ускорить темпы экономического роста и научно-технического прогресса. А затем началась перестройка, по сути — программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы близки к повторению пройденного», — предупредил он.

• В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе форума выступил с критикой представителей бизнеса. «Постоянно какой-то нигилизм в умах, у нас постоянно все плохо. У бизнеса прибыль растет, прет на глазах — но все плохо. Для МСП создаются новые режимы, льготы, но все равно все плохо», — сказал Силуанов. Кроме того, министр сообщил, что государство не выделит регионам больше денег на реализацию целей национальных проектов, а также рассказал, что считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».

• Банк России оценил динамику курса национальной валюты в мае. По данным регулятора, рубль ослаб к доллару и евро по реальному курсу, а к общей корзине валют ключевых стран, с которыми торгует Россия, немного укрепился. По номинальному курсу рубль ослаб к доллару на 0,3% в мае по сравнению с апрелем текущего года, а к евро — укрепился на 0,1%. Средний номинальный курс доллара за май составил 64,82 рубля (против 64,62 рубля в апреле), средний номинальный курс евро — 72,51 рубля (в апреле составлял 72,61 рубля). Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в мае на 0,5% по сравнению с апрелем и на 5,1% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс — на 0,3% и 5,4% соответственно.