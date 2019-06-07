Молодежь предпочитает работать в сфере биотехнологий, венчурных инвестиций и IT, а не в финансовом секторе, признал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.



«Еще 15 лет назад банковский бизнес с рядовых позиций был популярен среди молодежи, сейчас это не так, я должен сказать откровенно. Для них биотехнологии, венчурные проекты, целый ряд направлений IT более привлекательны. И мы вынуждены, как ряд многих компаний в индустрии, считаться с мнением вот этих поколений X, Z, Y», — сказал топ-менеджер, выступая на сессии ПМЭФ-2019.

По его оценкам, еще три года назад в российском финансовом секторе работало около 1 млн человек, сейчас их 750— 800 тыс.

«Будет дальше тенденция по сокращению числа занятых в финансовом секторе», — резюмировал Задорнов.