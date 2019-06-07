Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,88 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 20,7 тыс. сделок почти на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,745—65,1525 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,4625, прибавив 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,69 тыс. сделок на 417,9 млн евро по курсам от 73,19 до 73,625 рубля за евро.

Доллар все-таки проскользнул под отметку 65 рублей и сейчас закрепляется в области 64,85 рубля, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Глобальное ослабление позиций американской валюты на мировом валютном рынке и некоторый отскок в нефти позволили «россиянину» отыграть часть предыдущих потерь. Среднесрочный коридор колебаний в паре доллар/рубль остается без изменений в пределах 64—66 рублей, здесь нет предпосылок для выхода за его границы», — комментирует эксперт.

По ее словам, для евро ситуация пока складывается наилучшим образом, пара евро/рубль получает возможность роста к 73,85 рубля.

