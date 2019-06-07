Полностью искоренить финансовые пирамиды вряд ли возможно, пока есть люди, которые сознательно в них идут, — в службу ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг даже иногда поступают жалобы не на факт существования пирамиды, а на ее слишком быстрое закрытие. Об этом заявил советник руководителя этой службы Александр Коланьков.



По его словам, в обществе всегда был и будет определенный процент людей, которым по каким-то причинам не хватает адреналина в крови, и, даже, может быть, являясь финансово грамотными и все очень хорошо понимая, они находят возможности и сознательно идут в финансовые пирамиды.

Были случаи, когда люди жаловались в службу на финансовые пирамиды, но не потому, что стали ее жертвами, а потому, что финансовые пирамиды закрывались слишком быстро. «Обычно хотя бы пару месяцев держались, а тут за два дня закрыли», — процитировал Коланьков жалобы граждан, выступая на сессии «Повышение финансовой культуры: как обеспечить доверие населения, повысить доступность и качество услуг» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Поэтому полностью искоренить финансовые пирамиды, наверное, вряд ли возможно, так как все равно какая-то часть населения будет сознательно искать пирамиды и относить в них деньги, отметил он.

«Мы должны общими усилиями основную часть населения оградить, помочь разобраться и определять финансовые пирамиды», — подытожил советник руководителя службы ЦБ.