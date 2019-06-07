Значительная часть оттока капитала в начале 2019 года связана с выплатами компаний России по долгам, в том числе внешним, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



По данным Росстата, по итогам I квартала 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 3,861 трлн рублей против прибыли в 2,589 трлн в январе — марте 2018 года (рост на 50%), при этом инвестиции в I квартале выросли на 0,5%. Журналисты попросили прокомментировать это несоответствие.

По словам Орешкина, значительный рост прибыли пришелся на нефтегазовый сектор, где компании в условиях сделки с ОПЕК не имеют возможности резко наращивать добычу, поэтому не инвестируют в больших объемах.

«Из чего, на самом деле, в основном отток капитала сложился — компании просто получаемую прибыль направляют на погашение долгов, в том числе внешних. Поэтому значительная часть оттока капитала связана именно с этой динамикой дополнительной прибыли и направлением ее на обеспечение долговой нагрузки», — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

«С прибылью, особенно когда она резко вырастает в какой-то ситуации, у компании любого сектора практически стандартное поведение — некоторое время, когда этот шок позитивный для них по прибыли происходит, они некоторое время не принимают долгосрочных решений, просто ждут, чтобы понять, насколько ситуация устойчива, и только потом принимают решения об увеличении инвестиций. Первое время это все направляется на увеличение подушки безопасности: либо в виде накопления ресурсов, либо в виде погашения долга», — добавил министр.

Чистый отток капитала из РФ в январе — марте текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,2 млрд долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.