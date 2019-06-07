Для санкций США в отношении российских банков нет даже предлога, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV .



«Для этого нет даже никакого предлога. Раньше для санкций не было причин, но, по крайней мере, был какой-то предлог. А теперь нет даже никакого предлога. Только что закончилось расследование Мюллера, и оно не дало никаких результатов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерство юстиции США обнародовало в апреле итоговый доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал обстоятельства приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов 2016 года. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией.

В начале 2019 года группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предлагает ограничить трансакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.