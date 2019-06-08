Угрозы утечки персональных данных россиян в связи с переводом ряда сервисов и услуг Пенсионного фонда России (ПФР) в «цифру» нет, заявил в интервью РИА Новости глава фонда Антон Дроздов на полях ПМЭФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о персонифицированном учете, в результате которого был отменен бумажный аналог СНИЛС (зеленая карточка). Также у Министерства труда и социальной защиты есть планы отказаться от бумажных носителей сертификата на материнский капитал.

«Всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных носителей. Гражданам будет удобно, и это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом, беспокоиться не о чем», — заявил Дроздов.