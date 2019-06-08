МТС не получали обращений от владельцев мессенджеров для идентификации пользователей этих ресурсов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил президент, председатель правления МТС Алексей Корня.

«Технологически мы готовы выполнить все требования закона. Дальше мессенджеры должны проявить инициативу для того, чтобы подключаться к нашей платформе. Отдельные компании обращаются к нам за консультациями, но прямых запросов на подключение мы пока не получали», — сказал он.

Ранее в интервью ТАСС глава «ВымпелКома» Василь Лацанич заявил, что к оператору уже обратились несколько мессенджеров для прохождения процедуры идентификации, обязательной для всех владельцев таких сервисов на территории РФ с начала мая.

Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступило в силу 5 мая. Согласно этой норме, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Если оператор не успел ответить в течение 20 минут или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной. В таком случае администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.