Минфин РФ до конца июня рассчитывает разместить ОФЗ для физлиц по новым правилам, которые не предполагают взимания комиссии с граждан, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Приказ об изменении условий выпуска ОФЗ находится на регистрации в Министерстве юстиции. Мы задержались с выпуском этого приказа, так сложились обстоятельства. Как только соответствующий приказ будет зарегистрирован Минюстом с корректировками, — а они не только в этой части, там много серьезных изменений, — будет запущена просветительно-рекламная кампания», — сказал Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран «двадцатки».

Потом, по его словам, начнется продажа. «Я думаю, к концу текущего месяца мы начнем выпускать новые, немного модифицированные ОФЗ», — сказал он.

Замминистра пояснил, что, в отличие от прежних выпусков ОФЗ для физлиц (ОФЗ-н, так называемые народные ОФЗ), при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется платить комиссию банкам-агентам. Соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: теперь в их число помимо Сбербанка и ВТБ войдет Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения Почта Банка.