Минфин РФ и ЦБ имеют достаточно резервов, чтобы удержать курс рубля от обвала в случае внезапного оттока иностранных инвесторов с рынка, и для этого регулятору не потребуется вводить какие-либо ограничения валютных операций, заявил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки».

По его словам, российский рынок ОФЗ сейчас очень привлекателен для иностранных инвесторов, и это несет для него определенные риски. «Мы заинтересованы в притоке долговых денег в экономику, но понимаем, что любой инвестор имеет право их (ОФЗ. — Прим. ред.) снова продавать, выходить из них. А массовая продажа ведет и к оттоку капитала, и может сильно давить на курс национальной валюты», — сказал Сторчак.

В этой связи, по его словам, важно, чтобы у ЦБ были инструменты регулирования этих перетоков капитала. «Тот факт, что у нас международные резервы уже приблизились к полтриллиона, формирует у нас подушку безопасности, или буфер. У нас резервы сформированы, и есть возможность для национальных инвесторов и дебиторов удержать в разумных рамках, не допустить обвала валютного курса или ограничения на кредитно-денежные операции. Это самое страшное для хозяйствующих субъектов», — подчеркнул Сторчак.

Он отметил, что вопрос создания таких «буферов» найдет свое отражение и в итоговом коммюнике министров финансов стран «двадцатки». Они необходимы, чтобы противодействовать очередной волне финансового кризиса. «То, что такая волна придет, никто не сомневается, но никто не знает, когда она придет, в каком объеме и в какой форме», — пояснил замминистра.

«В итоговой декларации «двадцатки» опять будет подчеркнуто, что там, где это возможно и где позволяют макроэкономические условия, странам нужно создавать резервы, буферы, подушки финансовой безопасности для того, чтобы противодействовать волатильности на финансовых рынках. В этом смысле Россия действует в рамках тех рекомендаций, которые формируются на многостороннем уровне», — указал Сторчак.