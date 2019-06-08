Вопрос о сроках создания в российских городах сетей связи пятого поколения (5G) прояснится до конца года. Об этом сообщил в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты» в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В нацпрограмме «Цифровая экономика» запланировано создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году и в десяти городах к 2022-му. Предполагается, что диапазоны радиочастот для 5G в России должны быть определены до 30 сентября 2019 года. Однако пока в этом вопросе определенности нет — самые перспективные диапазоны выделить на данный момент не удается. Полноценное развертывание сети нового поколения 5G в РФ произойдет не раньше 2023 года, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Я думаю, что мы должны будем предметно изучить эту ситуацию в рамках создания «дорожной карты», которую будем разрабатывать по соглашению с правительством. Конечно, разворачивание такой инфраструктуры — это сложный процесс: и организационно, и юридически, и технически. Сейчас сложно сказать, выполнимы ли эти сроки или они тоже должны будут сдвинуться вправо. Я думаю, что мы в этом году на этот вопрос ответим», — сказал Осеевский.

Для решения вопроса необходимо провести тщательные расчеты, добавил он. «Но здесь ключик лежит все равно в организационных, юридических решениях по выделению частот», — отметил глава «Ростелекома».