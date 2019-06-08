Минфин РФ ждет окончательного уведомления от властей Китая о готовности к размещению российской стороной облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях для континентальных инвесторов на долгосрочной и постоянной основе. Об этом заявил в субботу российским журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, принимающий участие в заседании глав минфинов и центробанков G20.

«По тематике прихода китайских внутренних инвесторов на российский рынок ОФЗ подготовительная работа практически завершена. Нам остается дождаться финального уведомления регулятора [Китая] о том, что ограничение на регулярное присутствие китайского внутреннего инвестора на рынке российских ОФЗ в юанях формально снято», — сказал Сторчак.

Замминистра напомнил, что в Китае существуют квоты на вывоз капитала и в последнее время власти приняли решение о либерализации этих операций. «Но тем не менее мы пока до конца не уверены, что мы создадим условия, когда они будут присутствовать постоянно», — отметил замминистра финансов. По его словам, необходимо «не разовое решение и разрешение на выход китайского инвестора на российский рынок», а «система, рассчитанная на многочисленных инвесторов, а не тех, что ближе всего к регулятору, и рассчитанная на годы вперед». Он подчеркнул, что РФ хочет, чтобы эта договоренность подразумевала неограниченный круг инвесторов, неограниченные суммы и период участия их в рынке.

В 2016 году Россия готовила размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов, но перенесла его из-за позиции китайских властей. Осенью 2017 года Минфин сообщил, что проводит non-deal road show (встречу с инвесторами) в Китае для размещения ОФЗ в юанях. По данным главы Минфина Антона Силуанова, объем размещения составит около 6 млрд юаней (1 млрд долларов). Однако размещение до сих пор не состоялось.