Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви не сможет вернуть средства за участие в ПМЭФ, но мог смотреть сессии форума по трансляции, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.



«Он [Майкл Калви] заплатил, думал, что его выпустят, но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником Петербургского форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт Петербургского форума, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся — не знаю», — сказал Кобяков, отвечая на вопрос, вернут ли Калви деньги, заплаченные за участие.

Ранее в Кремле заявили, что хотели бы, чтобы американский инвестор Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом по делу о мошенничестве, принял участие в ПМЭФ, но позже адвокаты бизнесмена отметили, что Калви не сможет посетить форум.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.