Лидеры «большой двадцатки» упомянут в итоговом коммюнике встречи, что темпы роста мировой экономики в этом и следующем году, вероятно, повысятся, но присутствуют риски экономического спада в виде торговой и геополитической напряженности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении агентства.

«Рост мировой экономики, кажется, стабилизируется, и, как ожидается, темпы роста умеренно повысятся в конце этого года и в 2020 году», — приводит агентство отрывок из проекта коммюнике.

В документе отмечается, что «однако темпы роста остаются низкими, и риски смещены в сторону снижения». «Прежде всего торговая и геополитическая напряженность усилилась. Мы продолжим работу по устранению этих рисков и готовы предпринять дальнейшие действия», — сообщается в коммюнике.



Встреча министров финансов и глав центробанков стран «двадцатки» проходит в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляют замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.