Национальная система платежных карт (НСПК), оператор национальной платежной системы «Мир», и «Ростелеком» договорились о развитии экосистемы цифровой экономики России. Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках Петербурского международного экономического форума подписали генеральный директор НСПК Владимир Комлев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В соответствии с текстом меморандума стороны планируют совместную работу над развитием цифровой инфраструктуры платежной системы «Мир». Кроме того, на базе ресурсов «Ростелеком» — центров обработки данных и современных облачных сервисов — будут развиваться существующие и создаваться новые продукты и сервисы Национальной системы платежных карт. Компании также обеспечат высокий уровень безопасности совместных разработок и обрабатываемой информации.

«Национальная система платежных карт не только является оператором платежной системы «Мир», но и развивает Систему быстрых платежей, а также обеспечивает процессинг всех карточных операций в нашей стране, поэтому для нас крайне важно обеспечивать безопасные и бесперебойные обработку и передачу всех необходимых для этого данных. Создание инновационных сервисов, агрегирование smart-данных, разработка ПО — все это требует серьезных цифровых ресурсов. Уверен, что сотрудничество с «Ростелекомом», лидером в области технологических решений, будет способствовать активному развитию новых технологичных продуктов и цифровой инфраструктуры национальной платежной системы», — прокомментировал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.