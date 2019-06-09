Министры финансов и председатели центробанков стран «двадцатки» в совместном коммюнике призвали к выполнению стандартов FATF.



FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Она также оценивает соответствие национальных программ этим стандартам.

«Мы приветствуем резолюцию Совета Безопасности ООН 2462, которая подчеркивает важную роль FATF в установлении мировых стандартов по предотвращению и противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма… Мы подчеркиваем нашу сильную приверженность активизации усилий по борьбе с этими угрозами. Мы призываем к полному, эффективному и оперативному выполнению стандартов FATF», — говорится в коммюнике по итогам встречи финансовой G20 в Японии.

Кроме того, финансовая «двадцатка» приветствует обязательство FATF наблюдать за рисками и возможностями финансовых инноваций.

Министры финансов и председатели центробанков «двадцатки» ждут дальнейших действий FATF по укреплению глобальных мер противодействия финансированию терроризма.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран «двадцатки» проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляли замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.