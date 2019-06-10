В 2018 году было вынесено 170,5 тыс. решений об отказе в назначении досрочных пенсий, а в 2017 году — 125,4 тыс., сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом основная причина отказов — отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Как уточняют в ПФР, право на досрочную пенсию имеют прежде всего люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах. Но обязательно нужно обращать внимание не только на общий страховой стаж (то есть период, когда за человека работодатель отчисляет социальные взносы), но и на необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ. Так, например, люди, занятые в подземных работах и горячих цехах, могут уходить на пенсию в 50 лет, но при этом стаж именно на подземных работах должен составлять не менее десяти лет.

Женщины, которые трудятся в горячих цехах, идут на заслуженный отдых в 45 лет (стаж таких тяжелых работ при этом должен составить не менее 7,5 года).

Также право льготного выхода на пенсию имеют те, кто трудится на лесозаготовках — мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет. При этом им нужно отработать в особых условиях не менее 12,5 года (мужчинам) и не менее десяти лет (женщинам). То же касается машинистов и отдельных категорий работников на железнодорожном транспорте и в метро, на судах морского и речного флота. Врачи и медперсонал имеют право уйти на пенсию, отработав по специальности не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет — в городе. Учителя тоже в льготных категориях, им надо отработать по специальности не менее 25 лет (мужчинам и женщинам).

Опекуны инвалидов с детства также имеют право на досрочную пенсию. Страховой стаж у мужчин должен составлять не менее 20 лет, у женщин — не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов уменьшается на один год за каждые полтора года опеки. Женщины, родившие пять и более детей, уходят на пенсию в 50 лет, но у них должен быть страховой стаж не менее 15 лет.