Почти половину (49%) россиян их жизнь в целом устраивает, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Опрос проводился в мае среди 1 600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

Согласно результатам опроса, в мае социальное самочувствие в целом улучшилось. Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 28% — ниже.

Большинство опрошенных (61%) отметили, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) — что оно плохое, 14% — что оно выше среднего.