Роструд на портале «Работа в России» запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев.

«Кроме того, хочу обратить внимание, что Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России». Он предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим найти работу», — сказал он.

Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, по словам замглавы Роструда, помечаются специальным отличительным знаком.

«Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь. Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале «Работа в России» уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы», — добавил он.