Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 736,45 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,21% до отметки 1 328,75.

Рынок акций должен обновить исторический максимум, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Внешний фон сегодня для рублевых активов складывается позитивным: более 0,3% прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в «зеленой зоне» торгуется фондовая Азия. Мировые инвесторы отыгрывают решение Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении мексиканских товаров», — поясняет эксперт.

Однако на какую величину вырастет рынок акций, будет зависеть от притока свежих денег на рынок, замечает аналитик. По его словам, сопротивлением по индексу Мосбиржи является район 2 760 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Но на таких высотах увидеть российский рынок сегодня эксперт не ожидает.