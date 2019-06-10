Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Правительство внесло документ в Госдуму 29 мая.

«Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году. Законопроект не предусматривает внесение изменений в показатели, утвержденные федеральным законом о бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов», — говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.



Как ожидается, на пленарном заседании законопроект будет рассмотрен 18 июня.



Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что основные прогнозы не меняются, немного уточняется курс рубля, что сказывается на характеристиках бюджета. Так, по его словам, уточняются доходы — они возрастают на 205,6 млрд рублей, или на 1%. Это связано с тем, что растут ненефтегазовые доходы. «Если говорить о поступлениях доходов от экономики, то в первую очередь это увеличение, связанное с увеличением [поступлений] налога на прибыль и НДС», — сообщил Силуанов. Увеличение поступлений от налога на прибыль связано с ростом прибыли в основных отраслях экономики. Профицит бюджета остается практически на том же уровне, на 50,9 млрд рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов.



Расходы в законопроекте предлагается увеличить на 256 млрд рублей. Это в том числе связано с ростом дохода от ненефтегазового сектора.

Силуанов также рассказал, что, в частности, на обеспечение перехода от долевого строительства к использованию эскроу-счетов предлагается увеличить имущественный взнос в фонд защиты прав граждан на 16 млрд рублей, «для того чтобы достроить дома, которые имеют очень большие риски». «На 20 миллиардов рублей предлагаем увеличить взнос в Банк ДОМ.РФ, который также возьмет на себя функционал кредитования застройщиков», — рассказал министр. Еще 5 млрд выделят на поддержку граждан, взявших ипотеку.