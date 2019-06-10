СК «Сбербанк страхование жизни» начала осуществлять первые выплаты в связи с авиакатастрофой самолета SSJ 100, произошедшей 5 мая в Шереметьево. По предварительным расчетам, общая сумма выплат превысит 5 млн рублей, говорится в сообщении страховщика.

В катастрофе погибло пять клиентов «Сбербанк страхование жизни». Среди них — трое пассажиров, которые ранее застраховали свою жизнь при оформлении потребительского кредита. Страховые суммы по каждому из договоров составляют более 500 тыс. рублей (равны сумме кредита). Этот вид страхования предусматривает, что страховая компания погашает банку задолженность по кредиту заемщика, а оставшиеся средства (разница между остатком по кредиту и страховой суммой) направляет наследникам застрахованного. К настоящему времени СК «Сбербанк страхование жизни» уже погасила задолженность по кредиту одного из погибших в размере 422,5 тыс. рублей, оставшиеся средства будут перечислены наследникам.

ВСС: страховщики максимально упростили процедуру выплат по аварии SSJ 100 Страховые компании максимально упростили процедуру и ускорили выплаты по аварии самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Также у одного из погибших пассажиров было ранее оформлено ипотечное страхование жизни на сумму 1,3 млн рублей. После получения всех необходимых документов компания также погасит его текущую задолженность по ипотеке, а оставшиеся средства направит наследникам.

Еще один клиент был застрахован по программе «Глава семьи». Страховая выплата наследникам по его договору составит 2,5 млн рублей (по двум рискам «смерть от несчастного случая», «смерть в авиакатастрофе»).

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В катастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.