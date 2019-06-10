Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить изменения в Налоговый кодекс, уточняющие перечень компенсационных выплат, не подлежащих налогообложению. Об этом говорится на сайте Совфеда.

Как сообщил заместитель председателя комитета СФ Андрей Епишин, от налогообложения освобождаются компенсации, связанные с возмещением расходов на их оплату, что приводит в соответствие нормы кодекса и Жилищного кодекса РФ, которыми предусмотрено не бесплатное предоставление коммунальных услуг, а компенсация их стоимости.

Также в перечень включаются выплаты, связанные с оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, стоимости проезда работника по территории РФ к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа до 30 кг, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи и стоимости провоза ими багажа.

Налоги в РФ можно будет оплачивать с помощью QR-кода В связи с этими изменениями теперь в уведомлениях, которые направляются налогоплательщику, не будет отдельных квитанций — так называемых платежек.

Освобождаются от налогообложения доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не превышающие 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется по правилам, прилагаемым к соответствующей государственной программе РФ.

Восстанавливается льгота для медицинских работников, прибывших на работу в сельский населенный пункт, в части освобождения налогообложения этой выплаты, отметил сенатор. Таким образом, закон распространяет ее действие на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.