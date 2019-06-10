Московский Кредитный Банк подарит своим клиентам при оформлении карты новой вертикальной линейки «Москарта BLACK» платежное кольцо. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Платежное кольцо привязано к «Москарте BLACK». Аксессуар автономен и не требует подзарядки. Его можно использовать в любых терминалах с бесконтактной технологией оплаты.

Держателям «Москарты BLACK» предоставляется 6% на остаток собственных средств без ограничений, бесплатное снятие наличных по всему миру и переводы на карты других банков до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. По карте доступна программа «LoungeKey», в которую входят 24 бесплатных прохода в год в бизнес-залы аэропортов мира для держателя карты и его гостей. Кроме того, клиенты могут воспользоваться программой страхования путешествующих по РФ и за рубежом и консьерж-сервисом 24 часа в сутки.