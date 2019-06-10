Страховой компании «ВСК» потребуется заменить менее 2% активов в результате введения регулятором новых требований к финансовой устойчивости страховщиков в 2021 году, сообщил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума председатель совета директоров компании Сергей Цикалюк.

По его словам, фактически докапитализация «ВСК» не потребуется. «Внутренние требования компании к своим активам более жесткие, чем требования, установленные ЦБ. Нам потребуется заменить менее 2% активов. Если говорить о других компаниях, думаю, что основная часть крупных страховщиков к этому также готова», — сказал Цикалюк.

Активы группы «ВСК» по итогам 2018 года составили 133 млрд рублей: таким образом, заменить нужно будет активы на 2,66 млрд, пояснил он.

«Реализация новых требований приведет к еще большей консолидации рынка. В любом случае для ответственных страховщиков должен быть определен переходный период для изменения структуры финансовых активов и страхового портфеля», — сказал глава совета директоров «ВСК».