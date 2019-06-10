Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,48% и составил 2 742,59 пункта. Индекс РТС подрос на 0,74% — до отметки 1 335,71. Помимо этого, индекс Мосбиржи достиг очередного исторического максимума с 3 июня 2019 года, покорив отметку в 2 746,8 в 16:10 мск.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,29%, «Газпрома» — на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,94%, «АЛРОСы» — на 0,43%, Московской биржи — на 0,1,93%.



«В понедельник российский фондовый рынок сумел выйти в плюс, хотя ранее были сомнения на этот счет. Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 736 пунктов, и при сохранении конъюнктуры способен подняться к 2 750 пунктам. Индекс РТС вырос до 1 331 пункта, новая «бычья» цель располагается на отметке 1 345 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

