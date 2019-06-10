Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 11 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,7 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,3 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,63—64,87 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 73,18 рубля и опустился на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,2 тыс. сделок примерно на 358 млн евро по курсам от 73,06 до 73,4 рубля за евро.

«Рубль сегодня слегка укреплялся к доллару и более заметно к евровалюте. Доллар США весь день консолидировался около 64,72 рубля и завтрашнюю сессию начнет вблизи этого рубежа. Среднесрочный коридор 64—66 рублей за доллар сохраняется в силе. Евро готов провалиться под отметку 73 рубля сегодня вечером. Завтрашний день станет показательным для европейской валюты», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.