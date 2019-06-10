Капитал российского банковского сектора сократился в I квартале на 0,5 трлн рублей, что составляет 6% от показателя на конец 2018 года: негативный эффект в размере около 0,8 трлн рублей от внедрения Банком России подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, был лишь частично компенсирован базовой прибылью банковского сектора (не учитывающей разовые факторы) в 0,3 трлн рублей. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за I квартал 2019 года от Fitch Ratings.

По данным Fitch, банки, в наибольшей степени ощутившие эту тенденцию, включают группу ВТБ (сокращение капитала на 19% в I квартале), Россельхозбанк (55%), «Восточный» (37%) и созданный Центробанком на основе «Траста» Банк непрофильных активов (отрицательный капитал увеличился на 38%).

Как указывают аналитики, эти корректировки не учитываются при расчете обязательных нормативов по капиталу, и в настоящий момент неясно, заставит ли ЦБ кредитные организации учитывать в регулятивном капитале эти изменения и когда. Показатель общей достаточности капитала банковского сектора (без учета Банка непрофильных активов) был стабильным в I квартале, а показатели базового и основного капитала улучшились на 0,8—0,9 процентного пункта благодаря включению аудированных прибылей за 2018 год в базовый капитал. Если бы корректировки по МСФО 9 были включены в расчет нормативов достаточности капитала, последние были бы ниже на 0,9—1,1 п. п.



Почти 161 млрд рублей из прибыли банковского сектора РФ за I квартал 2019 года пришлось на разовые факторы: так, некоторые банки ощутили позитивный эффект корректировок по МСФО 9. Наиболее значительные позитивные корректировки в отчете о прибылях и убытках были зафиксированы Альфа-Банком (60 млрд рублей), Московским Кредитным Банком (34 млрд) и Газпромбанком (25 млрд рублей). Без учета этих разовых корректировок прибыль банковского сектора от основной деятельности составила 356 млрд рублей, что предполагает рентабельность капитала в годовом выражении на уровне 16%, как и в 2018 году.